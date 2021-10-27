Miçotakis’ten gerginliği artıracak ‘Türkiye’ açıklaması: “Çizgilerimizi çok net şekilde çizdik”

27 Ekim 2021 Çarşamba, 13:57

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Yabancı Yatırım Girişimi etkinliğinde Türkiye’yle gerginliğe neden olacak açıklamalarda bulundu.

Miçotakis yaptığı açıklamada, “Türkiye'yi deniz yetki alanları uyuşmazlığındaki ‘agresif duruşuna’” son vermeye çağırdı.

Yunanistan'ın geçtiğimiz haftalarda ABD ve Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmalarını hatırlatan Miçotakis, "Biz güvendeyiz. Jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Yunan Başbakan, "Ve günün sonunda Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki bu agresif duruşunun bir sonuç getirmeyeceğini fark edeceğini düşünüyorum" diye ekledi.

"İttifiklarımızı kurduğumuzu düşünüyorum. Çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" açıklamasında bulunan Miçotakis, "Türkiye'nin bir noktada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki temel sorunun çözümü için Yunanistan'la yapıcı şekilde çalışacağını umuyorum" dedi.

Miçotakis, "Biz her zaman diyaloğa açığız ancak ne sindirileceğiz ne de egemenlik haklarımızın tehlikeye atılmasını kabul edeceğiz" diye konuştu.

-DW Türkçe