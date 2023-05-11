Milano'nun merkezinde otomobiller alev aldı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:55

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:05

Milano’nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı’nda büyük bir patlamanın meydana geldi. Oksijen tüpleri taşıyan bir kamyonette meydana gelen patlamanın ardından, kamyonetin yakınındaki otomobiller ve motosikletler alev aldı.

La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, park halindeki oksijen tüpü taşıyan kamyonette patlama gerçekleştiği öne sürüldü. Kamyonetin sürücüsü hastaneye nakledilmeden önce olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, "Aracın motor bölümünden alev çıktığını gördüm. Daha sonra taşıdığım oksijen tüplerine sıçradı. Oluşacak hasarı en aza indirmek için durdum ama patlama meydana geldi" iddiasında bulundu.

Olay yerine ilk ulaşan jandarma ekipleri, bölgeyi kontrol altına alırken, Savcı yardımcısı Tiziana Siciliano, polis ile birlikte inceleme başlattı.

Yanan arabalar kısa süre içinde söndürülse de yakınlardaki binaların camlarından dumanlar yükselemeye devam ettiği görüldü. Bir ilkokul ve apartmanın tahliye edildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sala, "Olaya karışan vatandaşlara yardım edeceğiz" açıklamasında bulundu.