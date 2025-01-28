Milyarderlere 'DeepSeek' etkisi: Milyarlarca dolar kaybettiler

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:32

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:32

Bloomberg'in haberine göre, Çinli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek-R1 güncellemesinin ortaya çıkmasıyla ana endekslerin gerilemesinin ardından dünyanın en zengin insanları en az 108 milyar dolar kaybetti.

Servetleri, yapay zeka ile ilgili olan milyarderler en büyük kayıpları yaşadı. Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ın serveti 22,6 milyar dolar, Nvidia CEO'su Jensen Huang 20,1 milyar dolar, Dell Inc. şirketinden Michael Dell ise 13 milyar dolar kaybetti.

20 Ocak'ta Çinli DeepSeek, ABD'li OpenAI şirketinin amiral gemisi ChatGPT sürümünü geride bıraktığına inanılan R1 sohbet robotunun yeni bir sürümünü yayınladı. Uzmanlar, DeepSeek'in geliştiricilerinin OpenAI'den çok daha az fon harcadığını söyledi.

Sektörün Amerikalı rakibi ChatGPT'den daha verimli olduğu ortaya çıkan yeniliğe piyasa tepkisi fırtınalı oldu. Nasdaq Endeksi işlem sırasında %3'ten fazla düşerken, OpenAI için pahalı çiplerin tedarikçisi olan Nvidia'nın hisseleri %16,86 oranında değer kaybetti.

TRUMP'TAN 'DEEPSEEK' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor" dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı" diye konuştu.

EN FAZLA İNDİRİLEN YAPAY ZEKA UYGULAMASI OLDU

Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını görürken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.