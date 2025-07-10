Milyarderlerin arka bahçesinde korkunç cinayet

Harbour adası, aralarında Bill Gates’in de bulunduğu 20 milyarderin malikânelerine ev sahipliği yapması nedeniyle sık sık 'milyarderlerin arka bahçesi' olarak anılıyor. Mick Jagger, Prens Harry, Tom Cruise ve Harrison Ford’un da tatil için adayı tercih ettiği biliniyor.

Ancak ada bu defa, milyarderlerin aşk dedikoduları değil, vahşice işlenmiş bir cinayetle gündeme geldi.

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA

Kraliyet Bahamalar Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Polis, 3 Temmuz 2025 tarihinde Harbour adasında bir teknede meydana gelen ve Güney Afrika uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği cinayet ve intihar girişimi vakasını soruşturuyor. İlk rapora göre, polis saat 13.00 sularında olaydan haberdar edildi ve marina bölgesine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, teknede ağır yaralar almış bir kadın cesedi ile kollarından ciddi şekilde yaralanmış bir erkek buldu. Yerel bir doktor olay yerine gelerek kadını muayene etti ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu, kadının kısa süreliğine kaybolduğu ve motor dairesinde, olayın zanlısı olan erkekle birlikte bulunduğu öğrenildi. 40 yaşındaki Meksika uyruklu erkek zanlı gözaltına alındı, ifadesi alındıktan sonra tıbbi müdahale için yakındaki bir kliniğe sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

'CİNSEL SALDIRI' İHTİMALİ

Daily Mail'in haberine göre, 39 yaşındaki Meksika vatandaşı Brigido Munoz, cinayet suçlamasıyla Nassau’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Güney Afrikalı olduğu belirtilen genç kadının boynunda ve kollarında kesikler olduğunu, kısmen soyunmuş halde bulunduğunu ve cinsel saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.

Munoz’un kefalet talebi reddedildi ve 20 Kasım’daki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

ARKADAŞLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan, arkadaşları, Paige anısına bir GoFundMe kampanyası başlattı. Açıklamada Paige için 'çok değerli bir dost' ve 'güzel bir ruh' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: