'Minab 168': Katliamın adı diplomasiye taşındı

İran heyetinin İslamabad’daki görüşmelere savaşı sona erdirmek amacıyla gittiği belirtilirken, çatışmaların ülke içindeki siviller üzerinde büyük bir baskı yarattığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 40 gündür süren saldırılarda siviller ve altyapı hedef alınırken, İran heyetine verilen “Minab 168” adı, savaşın ilk gününde Minab kentinde bir ilkokulun vurulmasına atıfta bulunuyor.

Söz konusu saldırıda 168’den fazla öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Yetkililere göre saldırılar kapsamında 800’den fazla okul, 30’dan fazla üniversite, sağlık tesisleri ve çok sayıda altyapı unsuru hedef alındı.

Bu tablo, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda sivil yaşam üzerinde de ağır bir yıkıma yol açtığını ortaya koyuyor.

İran’ın bu süreçte iki temel hedef gözettiği değerlendiriliyor:

Bunlardan ilki, haftalardır süren savaşın yol açtığı sivil kayıplar ve insani krizi sona erdirmek.

İkincisi ise sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için fırsat yaratmak.

İslamabad’daki geniş katılımlı heyetin yapısı da, İran’ın olası bir diplomatik çözüme ciddi biçimde yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.