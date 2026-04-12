Mısır’da bir kadın canlı yayında 13. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Facebook kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntülerde, kadının kendi hesabından yaptığı canlı yayında evinin balkonunda durduğu ve intihara hazırlandığı görüldü. Yayın sırasında izleyicilerin, yorumlar aracılığıyla kadını bu kararından vazgeçirmeye çalıştığı ancak çabaların sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Yorumlar ve paylaşılan bilgiler, Besent adlı kadının, Mısır'ın İskenderiye kentinde yer alan bir apartmanın 13. katında yaşadığını ortaya koydu. İlk bulgular, kadının eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkların bu trajediyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Bu durum, olay öncesinde söylediği sözlere de yansıdı.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Besent adlı Mısırlı kadın, canlı yayında son olarak, “Gıybet, iftira ve insanlara haksız yere suç atılmasına karşı Allah bana yeter… Yanımda olmasını beklediğim kimseyi bulamadım” diyerek, kendisini balkon korkuluğundan aşağı bıraktı. Görüntülerde düşme anına ait ses de duyuldu.

Kadının sosyal medya hesabındaki son paylaşımında ise “Çocuklarıma sahip çıkın” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda kullanıcı kadına empati gösterirken, bazıları ise intiharın çözüm olmadığını ve psikolojik sorunların bu noktaya taşınmaması gerektiğini vurguladı.

İskenderiye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili inceleme başlattığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.