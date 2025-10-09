Mısır’daki barış görüşmeleri... Olumlu açıklamalara rağmen kilit konularda anlaşmazlıklar sürüyor

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde Hamas ile İsrail arasında Gazze’deki savaşı sonlandırmak amacıyla yürütülen görüşmeler, tarafların ve arabulucuların olumlu açıklamaları ile temkinli bir iyimserlik havasında devam ediyor.

Mısır’da devam eden müzakereler hakkında bilgi sahibi Arap bir diplomatın The Times of Israel’a aktardığına göre, arabulucular İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya yarın varılması bekleniyor. İslami Cihad lideri Ziyad Nehale de, “Esir takasının gelecek birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini” belirterek, bu durumda İsrail’in saldırılarını sürdürmesi için hiçbir gerekçesinin kalmayacağını söyledi.

Ancak bölge medyası, taraflar arasında esir listelerine ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğünü bildiriliyor. Planın netleşmesi beklenen kilit unsurları arasında Hamas’ın silahsızlanma şartı, İsrail ordusunun Gazze’den çekilme takvimi ve kapsamı ile savaş sonrası Gazze’yi yönetecek uluslararası bir idari mekanizmanın kurulması yer alıyor.

Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya ve El-Hadath kanallarına konuşan müzakere kaynakları, “esir listeleriyle ilgili pürüzlerin halen devam ettiğini” belirtti. Kaynaklara göre İsrail, Hamas’ın serbest bırakılmasını talep ettiği bazı isimleri kategorik olarak reddetti ve Hamas ise İsrail’in bu vetosuna karşı çıkıyor. Kaynaklar ayrıca, İsrail’in Yahya Sinvar ve kardeşi Muhammed Sinvar’ın naaşlarının teslim edilme olasılığını incelemek için süre talep ettiğini bildirdi.

‘HAMAS BU GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK BİR ESNEKLİK GÖSTERDİ’

Öte yandan Hamas, serbest bırakılacak Filistinli mahkumların İsrail tarafından yeniden tutuklanmayacağına dair güvence istedi. İsrail’e yakın kaynaklar, tüm İsrailli esirlerin naaşlarının “belirlenen sürede” teslim edilmesinin zor olduğunu aktardı. Mısır merkezli Al-Qahera News, Şarm el-Şeyh’teki toplantıların olumlu bir atmosferde geçtiğini ve Hamas’ın görüşmelerde büyük esneklik gösterdiğini bildirdi. Bu turda Hamas heyetine, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden de üst düzey isimler dahil edildi.

RUBİO: GAZZE MÜZAKERELERİNDE HER SAAT BİR İLERLEME KAYDEDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, “Gazze müzakerelerinde her saat bir ilerleme kaydediyoruz ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” dedi ve yakın zamanda Orta Doğu’ya gidebileceğini ifade etti.

TRUMP’IN BARIŞ PLANI

Plan, acid ateşkes ilan edilmesini ve 7 Ekim 2023’teki saldırıdan bu yana Gazze’de tutulan 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor. Bu kişilerin yaklaşık 20’sinin hâlâ hayatta olduğu düşünülüyor. Plan ayrıca, Hamas’ın silahsızlanmasının ardından İsrail’in Gazze’den çekilmesini ve bölgeye uluslararası güvenlik gücü yerleştirilmesini içeriyor. Gazze, bu çerçevede uluslararası yönetime devredilecek ve süreci Donald Trump ile İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair denetleyecek.

OCAK AYINDA KISA SÜRELİ BİR ATEŞKESE VARILMIŞTI

Ocak ayında da taraflar kısa süreli bir ateşkese varmış, bu dönemde bazı İsrailli rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilmişti. Ancak İsrail, Mart ayında ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattı. Önceki görüşme turlarında taraflar genellikle aynı noktada tıkanmıştı: Hamas, savaşın tamamen bitmesi için güvence isterken; Netanyahu, Hamas yok edilene kadar savaşın süreceğini söylüyordu.

Trump’ın planı, bu kez tüm bu konuları tek bir çerçevede çözmeyi hedefliyor, Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin yeniden inşası ve savaş sonrası yönetim düzeni planın çerçevesine dahil.

Barış görüşmeleri sürerken Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında öldürülen 10 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini, 61 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, ölülerin neredeyse yarısının kadın ve çocuk olduğunu belirtiyor.