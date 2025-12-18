'Mısır Güzeli' hakkında soruşturma başlatıldı

Sendika tarafından yayımlanan resmi açıklamada, herhangi bir oyuncunun, önceden gerekli izinler alınmaksızın sanatsal yapımlarda yer almasının kesin olarak reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, mesleği düzenleyen yasa ve yönetmeliklere bağlılığın altı çizilerek, bahse konu yapım şirketinin, Yousri ile ilk oyunculuk deneyimi kapsamında, gerekli izni almadan sözleşme imzalamasının mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

Sendika, konuyla ilgili olarak hukuk danışmanlarını görevlendirerek Yousri hakkında yasal süreç başlatılmasına, ayrıca kendisiyle çalışan yapım şirketlerine karşı da dava açılmasına karar verdi.

Bu adımın, sendika üyelerinin haklarını korumak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve sanat sektöründe düzeni teminat altına almak amacıyla atıldığı belirtildi.

Sendika açıklamasında ayrıca, benzer ihlallere karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği, mesleği düzenleyen yasal çerçevenin ihlal edilmesine gelecekte de müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

TARTIŞMA YARATTI

Erina Yousri, kısa süre önce sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu. Oyuncu Mustafa Abu Seri’nin boşandığını duyurduğu bir paylaşıma 'tebrikler' şeklinde yorum yapması, bazı kullanıcılar tarafından aralarında bir ilişki olduğu ve bunun boşanmaya neden olduğu şeklinde yorumlandı.

Yousri, 2025 Mısır Güzeli tacını takmasının ardından oyunculuğa adım attı ve ilk kez bir televizyon yapımında rol aldı. Dizi, 2026 Ramazan sezonunda yayınlanacak Mısır dizileri arasında yer alıyor ve Yousri’nin kariyerindeki ilk dramatik yapım olma özelliğini taşıyor.