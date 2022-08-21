Mısır ile BAE'den 'Arap Birliği'nin önemi' vurgusu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile BAE'li mevkidaşı Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.
Mısır'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)l ideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkenin batısındaki El-Alameyn Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
İki lider, buradaki görüşmede, Arap coğrafyasının tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel krizlere kalıcı çözümler bulmak için tüm çabaların birleştirmesinin önemi üzerinde durdu.
Sisi ve Al Nahyan, anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümlenmesi için diyaloğa ve diplomatik yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca, "ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek fırsatlar" ele alındı.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- En çok duydukları ismi açıkladı
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!
- Avrupa vizeyi zorlaştırdı!
- Erdoğan, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı