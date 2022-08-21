Mısır ile BAE'den 'Arap Birliği'nin önemi' vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile BAE'li mevkidaşı Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 17:46
Mısır ile BAE'den 'Arap Birliği'nin önemi' vurgusu
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Mısır'ı ziyaret eden  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)l ideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkenin batısındaki El-Alameyn Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

İki lider, buradaki görüşmede, Arap coğrafyasının tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel krizlere kalıcı çözümler bulmak için tüm çabaların birleştirmesinin önemi üzerinde durdu.

Sisi ve Al Nahyan, anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümlenmesi için diyaloğa ve diplomatik yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, "ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek fırsatlar" ele alındı.


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