Mısır'ın başkenti Kahire’de patlama meydana geldi

13.10.2025 16:40:00
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Trump’ın Gazze zirvesi için Şarm el-Şeyh’e yapacağı ziyaret öncesinde, Kahire’de büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, bunun kötü niyetli bir eylem olmadığını, muhtemelen inşaat veya monoray güvenlik testlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze zirvesi için Şarm el-Şeyh’e yapacağı ziyaret öncesinde bir patlama meydana geldi.

Trump’ın, Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek Ortadoğu barış zirvesine katılmak için bu hafta Mısır’a yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. 

Yetkililer, bunun kötü niyetli bir eylem olmadığını, muhtemelen inşaat veya monoray güvenlik testlerinden kaynaklandığını, bir saldırı olmadığını söylediler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kahire’nin farklı bölgelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve olay yerinde büyük bir hareketlilik olduğu görülüyor.

