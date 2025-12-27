Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır’ın kardeşi saldırıya uğradı

Yerel kaynaklara göre Tarık Abdunnasır, yıllardır eski kira sistemi kapsamında oturduğu daireyle ilgili yaşanan anlaşmazlık sonrası, bina sahibinin baskı ve saldırılarına maruz kaldı.

Tarık Abdunnasır, Agouza Polis Merkezi’ne verdiği resmî şikâyette, mülk sahibinin dairesinin kapısına zarar verdiğini, özel hayatını ihlal ettiğini ve kendisini zorla tahliye etmeye çalıştığını belirtti.

"GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR"

Al Arabiya'da yer alan habere göre mülk sahibi, eski kira yasasına tabi olan daireyi geri alabilmek amacıyla kapıda kasıtlı hasar oluşturdu; Tarık Abdunnasır’ı rahatsız ederek evi boşaltmaya zorladı. İlk incelemelerde, Abdunnasır’ın söz konusu dairede uzun yıllardır eski kira sözleşmesiyle ikamet ettiği tespit edildi.

Taraflar arasındaki gerilimin, eski kira yasasında yapılan son düzenlemelerin ardından tırmandığı; mülk sahibinin daireyi geri almak için çeşitli yollar denediği ifade ediliyor. Olay yerine giden güvenlik ve teknik ekiplerin yaptığı incelemede, daire kapısında gözle görülür hasar bulunduğu kaydedildi.

POLİSE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tarık Abdunnasır, yaşananların yasal kullanım hakkına açık bir saldırı olduğunu vurguladı ve kendisini evinden çıkarmaya yönelik girişimin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Eski kira sözleşmelerini düzenleyen mevzuat çerçevesinde tüm haklarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtti.

Yetkili makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyete ek tahkikat yapılması talimatı verdi. Binanın içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesine karar verildi.

YENİ DÜZENLEME GERİLİM TIRMANDIRDI

Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, geçen ağustos ayında eski kira yasasını onaylamıştı.

Mısır Parlamentosu’nun kabul ettiği düzenleme, eski kira sözleşmeleri için geçiş süresi öngörüyor: Konut amaçlı kiralamalarda 7 yıl, konut dışı (ticari vb.) kullanımda 5 yıl.

Bu sürenin sonunda kiracının taşınmazı boşaltması ve mevcut eski kira düzenlemelerinin yürürlükten kalkması öngörülüyor; yeni sözleşmeler Medeni Kanun hükümlerine tabi olacak.

Söz konusu yasa, son dönemde Mısır kamuoyunda sert tartışmalara yol açtı. Mülk sahipleri, on yıllardır sabit kalan düşük kiralar nedeniyle mağdur edildiklerini savunurken; çok sayıda kiracı ise yüksek kira artışları karşısında evsiz kalma endişesi taşıyor.