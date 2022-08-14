Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var

Olay yerine 15 itfaiye aracı sevk edilirken, ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, sosyal medya paylaşımında, "Trajik kazanın gelişmelerini yakından takip ediyorum. İlgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması, bu kaza ve etkilerinin bir an önce giderilmesi için talimat verdim” dedi.