Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.
Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine 15 itfaiye aracı sevk edilirken, ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, sosyal medya paylaşımında, "Trajik kazanın gelişmelerini yakından takip ediyorum. İlgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması, bu kaza ve etkilerinin bir an önce giderilmesi için talimat verdim” dedi.
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