Mısır'da terör saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:53

Mısır'da Sina Yarımadası'nın kuzeyinde Mısır ordu güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Düzenlenen terör saldırısında 11 asker hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgedeki teröristlerin Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin teröristlere karşılık verdiği ifade edilerek, bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı ve teröristlerin aranmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

SALDIRIYI KİMSE ÜSTLENMEDİ

Mısır güvenlik güçlerine karşı düzenlenen saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Ghareeb Abdel Hafez, "Bir grup terörist, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki su pompa istasyonuna saldırdı ve bölgede çalışmakla görevli unsurlara saldırdı. Teröristler, bölgede kuşlatılmış vaziyette" dedi.

Geçtiğimiz hafta teröristler, Sina Yarımdası'nın kuzeyinde yer alan Bir al-Abd kasabasında bir doğal gaz boru hattını havaya uçurarak yangına neden olmuştu. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.