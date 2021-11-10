Mısır’da tren ve traktör çarpıştı : 1 ölü
Mısır’da hareket halindeki bir trenin, demiryoluna aniden giren bir traktörle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mısır’ın kuzeyinde bulunan Matruh kentinde, bugün bir tren ve traktör çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
El-Alamein Hastanesinden yapılan açıklamada, bir trenin traktörle çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın 25 yaşındaki traktör sürücüsü Muhammed Şükri Fattuh olduğu kaydedildi.
Demiryolu idaresi yaptığı açıklamada, traktör sürücüsünün demiryolunu geçmek için tehlikeli bölgeye giriş yaptığını ve tren düdüğüyle birden fazla uyarıldığını, traktör sürücüsünün ise uyarılara aldırmayarak kazaya yol açtığını belirtti.
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