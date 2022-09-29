Mısır'dan İran'a operasyon tepkisi: Irak'ın güvenliği ve egemenliği ihlal edildi
Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu.
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, saldırılarında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Video Haberler
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
En Çok Okunan Haberler
-
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- Yeni hizmet: Başvurular 1 Ekim'de başlıyor
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!