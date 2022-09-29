Mısır'dan İran'a operasyon tepkisi: Irak'ın güvenliği ve egemenliği ihlal edildi

29 Eylül 2022 Perşembe, 09:42

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, saldırılarında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.