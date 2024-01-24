Moğolistan'da 60 tonluk patlama: Ölü ve yaralılar var
Moğolistan'da, 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyonun patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur kentinde 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyonun patlamasının ardından yangın çıktı. Moğolistan Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamalarına göre en az altı kişi öldü, en az 11 kişi de yaralandı.
Yangının söndürülmesinde 600'den fazla itfaiyeci ve 100 araç görev alırken Acil Durum Yönetimi, "Ne yazık ki kaza sonucunda Ulusal İtfaiye Teşkilatı 63. Yangınla Mücadele ve Kurtarma Birimi'nin üç görevlisi görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.
Moğolistan'daki yerel gazeteler ise, alevlerin, yakınlardaki bazı binalarda ve çok sayıda otomobilde hasara yol açtığını belirtti.
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