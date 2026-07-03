Moldova Başbakanı Munteanu istifa etti

Moldova Başbakanı Alexandru Munteanu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kasım 2025’ten bu yana başbakanlık görevini yürüten Munteanu, kararına ilişkin ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı.

Munteanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün başbakanlık görevim sona eriyor. Görevimi ilke ve inançlarıma uygun şekilde sürdüremeyeceğimi fark ettiğim anda istifa etmeyi seçtim” ifadelerini kullandı.

Munteanu’nun istifası, Moldova’da hükümetin de istifasını beraberinde getiriyor. Ülkenin parlamenter prosedürüne göre Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun siyasi gruplarla istişarelerde bulunması ve ardından yeni başbakan adayını belirlemesi bekleniyor.

Bu gelişme, Sandu ve iktidardaki Avrupa yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi için önemli bir siyasi sınav olarak değerlendiriliyor.

AB HEDEFİ İÇİN KRİTİK DÖNEM

Munteanu, Eylül 2025’te yapılan parlamento seçimlerinin ardından başbakanlık görevine getirilmişti.

Söz konusu seçimlerde Sandu’nun partisi PAS, Rusya yanlısı rakiplerine karşı güçlü bir sonuç elde etmiş ve Moldova’nın Avrupa Birliği üyeliği hedefini sürdürmek için yeni bir yetki almıştı.

62 yaşındaki Munteanu, başbakan olmadan önce yaklaşık 20 yıl Moldova dışında çalışmış, bu süreçte Dünya Bankası’nda da görev yapmıştı.

İstifa açıklamasında ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Munteanu, “Hangi pozisyonda olursam olayım ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Ukrayna ile AB ve NATO üyesi Romanya arasında yer alan Moldova, Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde bulunuyor.

Romence konuşan çoğunluğa ve geniş bir Rusça konuşan azınlığa sahip ülkede siyasi yönelim uzun yıllardır Avrupa ile yakınlaşma ve Moskova ile ilişkileri güçlendirme çizgileri arasında gidip geliyor.