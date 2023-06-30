Moldova’da havalimanında silahlı saldırı alarmı
Türkiye'den Moldova'ya giden Rus uyruklu bir kişinin, ülkeye girişine izin verilmeyince silahla ateş açarak iki kişiyi öldürdüğü bildirildi. Polisin müdahalesi sonrası saldırgan yaralı olarak yakalandı.
Moldova polisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den gelen Rusya vatandaşı bir kişinin Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye girişi engellendi.
REHİN ALDI: 2 YARALI
Bunun üzerine görevlilere silahla ateş açan saldırgan birkaç kişiyi de rehin aldı. Polisin müdahalesinin ardından saldırgan yaralı şekilde yakalandı.
Euronews'in haberine göre polis olayda iki kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırganın, silahı nasıl ele geçirdiği veya kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma açılırken havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.
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