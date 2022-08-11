Moldova'dan Gazprom'a mesaj: Doğal gaz için avans ödeyemeyeceğiz
Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, Rus enerji şirketi Gazprom'a Ağustos ayında doğal gaz sevkiyatı için avans ödeyemeyeceklerini açıkladı.
Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moldova'daki doğal gaz durumunu değerlendirdi.
Vadim Çeban, doğal gaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirterek, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu.
Çeban, bu nedenle Gazprom'a Ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyerek, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak Ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz" dedi.
Çeban, Gazprom'dan ödeme erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu konuda bir yanıt almadıklarını aktardı.
Gazprom ve Moldovagaz arasında 2021'de Moldova’ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...