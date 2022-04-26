Moldova'dan Transdinyester hamlesi
Moldova Güvenlik Konseyi, Transdinyester bölgesindeki saldırılar nedeniyle toplanacak.
Moldova'nın ülke sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan edenTransdinyester'de, dün ve bugün meydana gelen 2 saldırıdan sonra Moldovalı yetkililerden kritik açıklamalar geldi.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Transdinyester’de gerçekleşen saldırıların ardından Moldova Güvenlik Konseyi ile toplantı yapacak. Moldova Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sandu’nun, Transdinyester’de yaşanan olaylar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi ile toplantı yapacağı belirtildi.
BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR
Bugün sabah saatlerinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester’deki Mayak adlı yerleşim biriminde Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmış, antenler kullanılamaz hale gelmişti.
Dün akşam da Transdinyester’ın sözde başkenti Tiraspol'deki “Devlet Güvenlik Bakanlığı” binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.
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