Montaj skandalı BBC’yi sarstı: Trump belgeseli için özür geldi

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Kültür, Medya ve Spor Komitesi milletvekillerine gönderdiği mektupta, kurumun, Trump'ın konuşmasına ilişkin montajın yanıltıcı izlenim yarattığını ve daha dikkatli şekilde ele alınması gerektiğini kabul etti.

Shah, BBC'nin Panorama programında yayımlanan belgeselde, Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasından alınan bölümlerin birleştirilerek, Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" çağrısı yaptığı izlenimi oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirme sonucunda konuşmanın kurgulanma şeklinin doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı izlenimini verdiğini kabul ediyoruz. BBC, bu yanlış değerlendirme için özür diliyor."

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Shah, eski BBC çalışanı ve Yayın İlkeleri ve Standartları Kurulu bağımsız danışmanı Michael Prescott'un sızdırdığı bir notla başlayan sürecin 500'ün üzerinde şikayete yol açtığını da aktardı.

Buna karşın, Prescott'un iddialarının tamamını kabul etmediğini vurgulayan Shah, "BBC'nin belirli haberleri gizlediği" yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu.

YÖNETİMDE İSTİFALARA YOL AÇTI

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Trump belgeselindeki 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness dün istifa etmişti.

ABD Başkanı Trump, istifaların ardından yaptığı açıklamada, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar" ifadelerini kullanmıştı.