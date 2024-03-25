Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:42

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:42

Moskova yakınlarında 130'dan fazla kişinin ölümüne yol açan konser salonu saldırısının ardından terör suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan dört IŞİD'li teröristten üçü suçlarını kabul etti.

Rus yetkililere göre, Tacikistanlı dört terörist de mahkemeye çıkarılmadan önce en az 22 Mayıs'a kadar gözaltında tutulacak.

32 yaşındaki Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev, 30 yaşındaki Saidakrami Murodali Rachabalizoda, 25 yaşındaki Shamsidin Fariduni ve 19 yaşındaki Muhammadsobir Fayzov Pazar günü Moskova'daki Basmanny bölge mahkemesine çıktı.

Mirzoyev, Rachabalizoda ve Fariduni suçlandıktan sonra suçlarını kabul ettiler.

Dördüncü şüpheli Fayzov ise mahkemeye doğrudan hastaneden tekerlekli sandalye ile getirildi.

Hastane önlüğü ve pantolon giydiği mahkemede Fayzov'un yanında sağlık personeli kaldı. Fayzov'un vücudunda çok sayıda kesik olduğu görüldü.

Diğer üç zanlı ise Rus medyasında güvenlik güçleri tarafından sorgulanmaları sırasında işkence gördüklerine dair çıkan haberlerin gölgesinde, yüzleri şişmiş ve ağır şekilde morarmış bir halde mahkemeye çıktı.

Gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükselirken, en az 154 kişinin de yaralandığı bildirildi.