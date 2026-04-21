Mossad Başkanı açıkladı: İtalya’da ölen ajan İran operasyonunun kilit ismiydi

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Anma Günü kapsamında Mossad merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yalnızca isminin ilk harfiyle anılan ajan “Mem”in, İsrail’in İran’a karşı elde ettiği başarıya katkı sunduğunu söyledi.

Barnea, yakın dönemde İran ile yaşanan çatışmalara atıfta bulunarak, “Mem’in yönettiği operasyon yaratıcılık, kurnazlık ve ileri teknolojiyi birleştirdi. İran’a karşı yürütülen harekâtın başarısını önemli ölçüde etkiledi” dedi.

Söz konusu ajan, Mayıs 2023’te İtalya’daki Lake Maggiore’de alabora olan teknede yaşamını yitiren dört kişiden biriydi.

İtalyan basını, dönemin haberlerinde ajanın adını 50 yaşındaki Erez Shimoni olarak duyurmuştu.

Ancak bu ismin takma ad olduğu ve gerçek kimliğinin resmi olarak açıklanmadığı belirtilmişti.

TEKNEDE AJAN TOPLANTISI İDDİASI

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, kazanın yaşandığı teknedeki buluşma istihbarat görevlilerinin çalışma toplantısıydı.

23 kişinin bulunduğu teknede, 19 kişinin mevcut ya da eski İsrailli ve İtalyan istihbarat mensubu olduğu öne sürüldü.

İtalya güvenlik servisi de hayatını kaybedenlerden ikisinin kendi çalışanları olduğunu açıklamıştı.

Kazaya ilişkin soruşturmada, teknenin yasal kapasitesi 15 kişi olmasına rağmen 23 yolcu taşıdığı belirlendi.

Tekne kaptanı Claudio Carminati, yapılan anlaşma kapsamında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mem’in cenazesi daha sonra İsrail’e götürülerek Ashkelon Military Cemetery’nde toprağa verilmişti. Cenazeye Mossad Başkanı Barnea da katılmıştı.