Ortadoğu'daki gelişmelerin ardından Mossad'ın ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Mossad nedir, ne demek? Mossad nasıl çalışır? Mossad hangi ülkeye ait?

MOSSAD NE DEMEK, AÇILIMI NE?

Tam adı "Ha-Mossad le-Modi'in ule-Tafkidim Meyuhadim" olan Mossad, İsrail'in dış istihbarat faaliyetlerini yürütmek ve ulusal güvenliğini korumakla görevlidir.

MOSSAD NEDİR?

Mossad, İsrail hükümetine stratejik ve istihbari bilgi sağlamak, terör saldırılarını önlemek, düşman ülkelerdeki istihbarat faaliyetlerini yürütmek, casusluk operasyonları yapmak, dış ülkelerdeki İsrail vatandaşlarını korumak ve diğer ülkelerdeki düşmanlara karşı operasyonlar düzenlemek gibi bir dizi görevi yerine getirir.

Mossad, gizli ajanlar, casuslar ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir kadroya sahiptir. Operasyonlarını genellikle gizli ve halktan uzak bir şekilde yürütür. İsrail'in güvenliği ve ulusal çıkarları için faaliyet gösteren Mossad, dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetler yürütebilir. Mossad, gerçekleştirdiği gizli operasyonlar, casusluk faaliyetleri ve istihbarat çalışmalar yürütmektedir.

MOSSAD NASIL ÇALIŞIR?

Mossad'ın çalışma sistemi büyük ölçüde gizlilik ilkesine dayanır. Operasyonlarının çoğu kamuoyuna yansımaz ve açık kaynaklardan doğrulanamaz. Ajanlar genellikle diplomatik pasaportlarla seyahat eder ve bulundukları ülkelerde diplomat, iş insanı ya da akademisyen kılığında faaliyet gösterirler. Ayrıca, teknolojik istihbarat (sinyal ve siber istihbarat) da teşkilatın modern operasyonlarında kritik rol oynar.



