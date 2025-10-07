Muhalefet liderlerine 'darbe girişimi' suçlaması: Gürcistan'da neler oluyor?

Gürcistan’da hafta sonu yapılan yerel seçimler sırasında yaşanan kitlesel protestoların ardından, beş muhalefet lideri “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargıya sevk edildi. Başkent Tiflis’te on binlerin katıldığı gösterilerde polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Gürcistan Başsavcılığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, beş muhalefet önderinin hükümeti devirmeye yönelik plan yapmakla suçlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, protestolarla bağlantılı olarak 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumartesi günü, 3.7 milyon nüfuslu ülkede yapılan yerel seçimlerle aynı gün, Tiflis Özgürlük Meydanı’nda on binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bazı muhalefet liderleri mitingde “barışçıl devrim” çağrısında bulunurken, küçük bir grup eylemci seçimlerin bitimine dakikalar kala cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri bu girişimi biber gazı ve tazyikli su kullanarak bastırdı.

OPERA SANATÇISI TUTUKLANDI

Suçlananlar arasında dünyaca ünlü Gürcü opera sanatçısı ve aktivist Paata Burçuladze de bulunuyor. Burçuladze, protestoda yaptığı konuşmada hükümeti “gayrimeşru” ilan etmiş ve “güç halkın eline geçiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık, şüphelilere yöneltilen suçlamaların dokuz yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini açıkladı.

Başbakan İrakli Kobahidze, Pazar günü yaptığı açıklamada “Devlete ve güvenlik güçlerine saldıran kimse cezasız kalmayacak” diyerek daha fazla muhalifin tutuklanacağını söyledi.

“BU BİR DARBE DEĞİL, DİRENİŞ”

Pazar akşamı yüzlerce gösterici, parlamento binası önünde toplanarak trafiği kapattı ve iktidardaki Gürcü Rüyası (Georgian Dream) partisinin istifasını talep etti.

Ülkenin Devlet Güvenlik Servisi (SSS), Tiflis yakınlarında bir ormanlık alanda silah, mühimmat ve patlayıcı dolu bir gizli depo bulunduğunu ve cephanenin “Ukrayna saflarında savaşan bir Gürcü” tarafından temin edildiğini iddia etti. Muhalefet bu açıklamayı “baskıyı meşrulaştırma bahanesi” olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü yapılan yerel seçimler, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi için geçen yılki tartışmalı parlamento seçimlerinden sonraki ilk sınav oldu.

Seçim komisyonu, partinin tüm belediyelerde çoğunluğu elde ettiğini ve belediye başkanlıklarını ezici farkla kazandığını duyurdu. Ancak muhalefet partileri seçimleri boykot etti ve sonuçları tanımadı.

Ülkede son bir yıldır bağımsız medyaya baskınlar, sivil toplum üzerindeki kısıtlamalar ve muhaliflerin tutuklanması gündemde. İnsan hakları örgütleri, 60’tan fazla muhalif siyasetçi, gazeteci ve aktivistin cezaevinde olduğunu belirtiyor.

İktidar partisi, tüm büyük muhalefet partilerini yasaklamayı planladığını da açıkladı.

RUSYA'YA YAKIN BİR ÇİZGİYE KAYMAKLA SUÇLANIYOR

Bir dönem Sovyetler sonrası en Batı yanlısı ülkelerden biri olarak görülen Gürcistan, son yıllarda giderek Rusya’ya yakın bir çizgiye kaymakla suçlanıyor.

Hükümet ise “ne Rusya yanlısı ne Batı karşıtı olduklarını”, AB’ye üyelik hedefinden vazgeçmediklerini ancak “Moskova ile barışı koruyacaklarını” savunuyor.

İktidarın perde arkasında, Rusya ile yakın ilişkileriyle bilinen milyarder eski başbakan Bidzina İvanişvili’nin etkili olduğu düşünülüyor. ABD, İvanişvili’yi “Rus çıkarlarını teşvik ettiği” gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Gürcü Rüyası’nın seçim zaferini “ilham verici bir zafer” olarak nitelendirirken, AB ve Baltık ülkelerini Gürcistan’ın içişlerine karışmakla suçladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ise seçimlerin “büyük çaplı muhalif baskısı altında gerçekleştiğini” belirterek süreci kınadı.