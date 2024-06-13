Muhalefet partisi sigarayı tamamen yasaklama vaadi verdi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:45

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:47

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi, 4 Temmuz'da yapılacak seçimleri kazanması halinde yeni neslin yasal olarak sigara satın almasını engelleyeceğini açıkladı.

Başbakan Rishi Sunak, 15 yaş ve altındaki herkesin sigara satın almasını yasaklayarak, dünyada bir ilk olacak katı kanunu yürürlülüğe geçirmek istemiş, ancak seçimden önce yasayı yürürlülüğe sokamamıştı.

Oylama öncesinde kamuoyu yoklamalarında, partisi açık ara önde giden İşçi Partisi lideri Keir Starmer, perşembe günü planladığı hedeflerini yayınlayarak siyasi ve ekonomik istikrar sağlamanın yanı sıra sağlık koşullarını iyileştirme sözü verdi.

Keir Starmer, "En ‘büyük katillerle’ mücadele etmek ve insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarını desteklemek için önleyici halk sağlığı tedbirleri almalıyız. Bu da sigara ile başlar" diyerek partisinin duruşunu ortaya koydu.

Açıklamasının devamında Starmer, "İşçi Partisi gelecek neslin asla yasal olarak sigara satın alamamasını sağlayacaktır. İşçi Partisi, yeni neslin nikotin bağımlısı olmasını engellemek için elektronik sigaraların çocuklara hitap edecek şekilde markalanmasını ve reklamının yapılmasını yasaklayacaktır" sözleriyle tüm nikotin içerikli ürünleri hedef aldı.

YENİ ZELANDA YASA TASARISINI HATIRLATTI

İngiliz İşçi Partisi’nin planı, sigara ve nikotin içerikli ürünleri hedef alan Yeni Zelanda’da sigara karşıtı yasa tasarısını hatırlattı.

Sigara İçilmeyen Ortamlar ve Düzenlenmiş Tütün Ürünleri Değişiklik Yasası ile Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar sigarasız bir ulus olmayı hedefliyor.

Yeni Zelanda’nın aldığı sigara karşıtı önlemler arasında, 1 Ocak 2009'tan sonra doğan kişilere tütün satışının yasaklanması, tütün satışı yapabilecek perakendecilerin sayısının en fazla 600 ile sınırlandırılması ve sigaralardaki nikotin seviyelerinin düşürülmesi yer alıyor.

Yasa, özellikle yerli Maori halkları için eşit sağlık sonuçlarını hedefleyerek, ülkedeki sigara içme oranlarını büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor.