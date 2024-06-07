İngiltere Başbakanı Sunak’tan Normandiya özrü

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:46

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:46

Normandiya Çıkarmasının 80. yıl dönümü için Fransa’da çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı Charles’ın yanı sıra liderlerin katılım gösterdiği törenden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak erken ayrılmıştı.

İngiliz basını, Sunak’ın röportaj vermek amacıyla ülkesine dönmek üzere Fransa’dan erken ayrıldığını yazmıştı. İngiltere muhalefeti tarafından da törenden erken ayrıldığı için eleştirilen İngiltere Başbakanından açıklama geldi.

Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Normandiya Çıkarması’nın 80. yıl dönümü değerlerimizi, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak için hayatlarını ortaya koyan cesur kadın ve erkekleri onurlandıran derin bir an. Bu yıl dönümü, ülkemiz için nihai fedakarlık yapanlar hakkında olmalı.

Anma törenlerinin siyasetin gölgesinde kalması en son isteyeceğim şeydir. Gazileri derinden önemsiyorum ve iki gün boyunca Portsmouth ile Fransa’da Birleşik Krallık’ı temsil etmekten ve cesurca savaşanlarla tanışmaktan büyük onur duydum. Normandiya’daki İngiliz etkinliğinin tamamlanmasının ardından İngiltere’ye döndüm. Fransa’da daha uzun süre kalmamak bir hataydı. Özür dilerim” dedi.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

İşçi Partisi Sözcüsü Jonathan Ashworth “Dünkü törenler ülkemize hizmet edenlerin cesaretini hatırlamakla ilgiliydi. Rishi Sunak, önceliğini gazilerimiz yerine televizyon kanalında görünmeye vererek kendisi için neyin önemli olduğunu göstermiş oldu” dedi. Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise, Başbakan Sunak’ı “tamamen görev ihmali” yapmakla suçladı.