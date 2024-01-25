Muhammed Iştiyye'den Hollanda'ya Filistin'i tanıma çağrısı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:32

Güncelleme: 25.01.2024 - 20:16

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeye yeterli insani yardımların ulaştırılması için uluslararası baskının artması gerektiğini vurgulayan Iştiyye, Filistin hükümeti ve uluslararası kuruluşların da işgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne doğrudan yardımlar taşımasına imkan sağlanması talebini ifade etti.

Filistin Başbakanı, İsrail'in Gazze'de soykırım suçları işleyerek Filistin halkı ve kurumlarıyla savaştığına işaret etti.

Iştiyye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde büyük yıkımlar gerçekleştirdiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da da günlük baskınlar yaptığını, bu baskınlarda hem gözaltılar hem öldürmelere tanık olunduğunu aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına el koyduğunu ve yeni yerleşim birimleri inşa ettiğini belirten Iştiyye, İsrail'in tüm bu uygulamalarla Filistin devletinin kurulmasını baltalamaya çalıştığına dikkati çekti.

Avrupa ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Iştiyye, Hollanda'yı ve iki devletli çözüme destek veren tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, Ramallah'a gerçekleştirdiği birkaç saatlik ziyareti kapsamında Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile de bir araya gelmişti.