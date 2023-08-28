İddia: Mülteci çocuklar yetişkin hapishanesine gönderildi

Mülteci çocukların, aralarında cinsel istismarcıların da bulunduğu yetişkin hapishanesine gönderildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:10
İddia: Mülteci çocuklar yetişkin hapishanesine gönderildi
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İngiltere'de faaliyet gösteren "Haklar için İnsanlar Ağı" (HFRN) adlı sivil toplum kuruluşu, İngiltere'ye refakatçisiz gelen mülteci çocukların yetişkin hapishanesine yerleştirildiğini öne sürdü.

The Observer'da yer alan habere göre, HFRN, "Birçoğunun insan ticareti mağduru olduğu anlaşılan refakatsiz çocuklar, Sheppey Adası'ndaki HMP Elmley hapishanesine yerleştirildi. Yabancı uyrukluların tutulduğu hapishanede aynı zamanda cinsel istismar suçluları da bulunuyor" iddiasında bulundu.

HFRN, şu ana kadar yetişkin hapishanesine 14 çocuğun gönderildiğini,  birinin hapishanede yedi ay geçirdiğini ve sadece 14 yaşında olduğunu belirtti. 

Yetişkin hapishanesine gönderilen binden fazla çocukla çalıştığını ifaden eden HFRN yetkilisi Maddie Harris, bu çocukların "en çok zarar görenler" arasında olduğunu söyledi.

Harris, "Bu çocuklar hücrelerine kapatılmış durumda, yardım için kimi arayacaklarını bilmiyorlar. Hukuki danışmanlığa yeterince erişmeleri ve İngiltere'ye vardıklarında göçmenlik yetkilileri tarafından yaşları hakkında verilen keyfi karara itiraz etmeleri engelleniyor. Bu çocuklar güvenlik ararken kendilerini yetişkinlere yönelik bir hapishanede buluyor. Korumadan mahrum bırakılıyor ve büyük zararlara maruz kalıyorlar" ifadesinde bulundu. 

HFRN ayrıca, İngiltere İçişleri Bakanlığı'na, konuyla ilgili acil bir soruşturma başlatılması gerektiği ve çocuk olduğuna inanılan herkesin acilen serbest bırakılması çağrısı yaptı.


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