Münih Oktoberfest sona erdi

Önceki iki yılda 7 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivale bu yıl 6,5 milyon kişi katıldı.

Festival yönetimi bu düşüşü 1 Ekim’de festival alanına yönelik bombalı tehdidi ihbarı ile rekor sıcaklıklara bağladı. Tehdit nedeniyle festival alanı sabah erken saatlerden öğleden sonraya kadar kapatıldı. Bu durum bira tüketimini 7 milyon litreden 6,5 milyon litreye geriletirken, alkolsüz içeceklere talebi ise artırdı.

Lunapark ve eğlence alanları ise “daha heyecanlı” oyunlarla dolup taşarken, festival boyunca 6 bin 800’den fazla kişi sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Aicher Ambulans yetkilileri, hastaların yüzde 40’ının aşırı alkol nedeniyle tedavi gördüğünü, en sık görülen sağlık sorunlarının kesikler ve dolaşım problemleri olduğunu açıkladı.



Münih polisi, festivalinde asayiş durumunun genel olarak “ortalama seviyede” olduğunu belirterek, 784 suç ve kabahat, 72 cinsel suç ve 148 uyuşturucu vakası kaydedildiğini duyurdu.