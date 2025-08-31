Musk’tan Avrupa’ya mesaj: Doğum oranı artmazsa yok olacak

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Avrupa’nın demografik sorunlarını çözmek için doğum oranlarını artırması gerektiğini, aksi halde “yok olacağını” söyledi.

Musk’ın sözleri, İskoçya’da 2025’in ilk yarısında ölümlerin doğumlardan yüzde 34 daha fazla olduğuna dair istatistiklerin paylaşılmasının ardından geldi.

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Doğum oranı en azından kendini yenileme seviyesine çıkmadıkça Avrupa yok olacak” dedi.

Unless the birth rate at least gets back to replacement rate, Europe will die out https://t.co/0COU5Zj9QM — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2025

Nüfusun kendini koruyabilmesi için ortalama 2,1 çocuk doğum oranına ihtiyaç duyuluyor. Ancak son araştırmalar, uzun vadeli hayatta kalma eşiğinin 2,7 çocuk civarında olabileceğini öne sürüyor.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 2024’te doğurganlık oranı İngiltere ve Galler’de 1,4’e, İskoçya’da ise 1,3’e geriledi. Avrupa Birliği’nde ise doğurganlık oranı yıllardır düşüşte ve 2023’te rekor düşük seviyeye, yani kadın başına 1,4 doğuma indi.

“MEDENİYET ÇÖKECEK”

En az 14 çocuğu bulunan ve doğurganlık araştırmalarına milyonlarca dolar bağış yapan Musk, yalnızca Avrupa değil, dünya genelindeki düşük doğum oranlarına dikkat çekiyor.

Musk daha önce, düşük doğurganlığa bağlı nüfus çöküşünün “iklim değişiminden çok daha büyük bir medeniyet riski” olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, küresel doğurganlık oranı 1970’lerde 5 iken, 1990’larda 3,3’e ve 2024’te 2,2’ye düştü.

Geçtiğimiz yıl yalnızca dünya nüfusunun üçte birini barındıran bölgelerde doğurganlık oranı 2,1’in üzerindeydi. Doğurganlığın 4,0’ın üzerinde olduğu ülkeler ise ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika, Afganistan, Sudan ve Yemen’de bulunuyor.