Musk'tan Trump'a destek: Seçimi kazanmasaydı, medeniyet yok olacaktı

ABD'li milyarder Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD'deki seçimleri kaybetmiş olması durumunda “medeniyetin de yok olacağını” savundu.

Musk'tan Trump'a destek: Seçimi kazanmasaydı, medeniyet yok olacaktı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:10

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, sosyal medya üzerindeki tartışmalı paylaşımları devam ediyor.

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD'deki seçimleri kaybetmiş olması durumunda “medeniyetin de yok olacağını” savundu.

Musk, “Eğer Donald Trump bu seçimi kazanmasaydı, uygarlık kaybolmuş olacaktı” diye yazdı.

Öte yandan, Musk'ın paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, “Sırada Almanya var” ifadesini kullandı.

Musk, kullanıcıya, Türkçe karşılığı “kesinlikle” anlamına gelen Almanca “Definitiv” yanıtını verdi.


Etiketler: #elon musk #Donald Trump

İlgili Haberler

İtalya Başbakanı Meloni'den Musk'a övgüler

İtalya Başbakanı Meloni'den Musk'a övgüler
Elon Musk, X'te ismini değiştirdi

Elon Musk, X'te ismini değiştirdi
Elon Musk, Mars'ın nasıl yönetileceğini açıkladı

Elon Musk, Mars'ın nasıl yönetileceğini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler