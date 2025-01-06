Musk'tan Trump'a destek: Seçimi kazanmasaydı, medeniyet yok olacaktı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:10

Güncelleme: 06.01.2025 - 15:11

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, sosyal medya üzerindeki tartışmalı paylaşımları devam ediyor.

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD'deki seçimleri kaybetmiş olması durumunda “medeniyetin de yok olacağını” savundu.

Musk, “Eğer Donald Trump bu seçimi kazanmasaydı, uygarlık kaybolmuş olacaktı” diye yazdı.

Öte yandan, Musk'ın paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, “Sırada Almanya var” ifadesini kullandı.

Musk, kullanıcıya, Türkçe karşılığı “kesinlikle” anlamına gelen Almanca “Definitiv” yanıtını verdi.