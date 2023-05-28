2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cihatçı 'komutan' da sandık başında! Mutasım milisleri lideri Mutasım Abbas oy kullandı

Suriye Milli Ordusu altında faaliyet gösteren Mutasım milislerinin lideri Mutasım Abbas, Türkiye'deki seçimde oy kullandığı fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:01
Cihatçı 'komutan' da sandık başında! Mutasım milisleri lideri Mutasım Abbas oy kullandı
Abone Ol google-news

Mutasım milisleri lideri Mutasım Abbas, oy kullandığı fotoğrafını paylaştı. 

Mutasım Abbas, 13. cumhurbaşkanının belirleneceği yarışta Erdoğan'a destek verdiğini belirtti. 

Abbas, Twitter'daki paylaşımında "Lider Recep Tayyip Erdoğan birlikte. Barışta da savaşta da sizinleyiz sayın başkan. Halkımıza ve devrimimize yardım edenlerle, batıla karşı hakla, karanlığa, ırkçılığa ve Nazizm'e karşı medeni İslam'la" ifadelerine yer verdi.

Mutasım Abbas'ın lideri olduğu Mutasım milisleri, Daha sonra yeniden düzenlenerek Özgür Suriye Ordusu yerine Suriye Milli Ordusu adını aldı. Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor. 


ÖSO mutasım 2023 seçimleri Suriye Milli Ordusu

İlgili Haberler

Türkiye’de kaç Suriyeli yaşıyor? Göç İşleri Başkanlığı açıkladı

Türkiye’de kaç Suriyeli yaşıyor? Göç İşleri Başkanlığı açıkladı
Son Dakika... Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Son Dakika... Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

En Çok Okunan Haberler