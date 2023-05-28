Cihatçı 'komutan' da sandık başında! Mutasım milisleri lideri Mutasım Abbas oy kullandı
Suriye Milli Ordusu altında faaliyet gösteren Mutasım milislerinin lideri Mutasım Abbas, Türkiye'deki seçimde oy kullandığı fotoğrafını paylaştı.
Mutasım milisleri lideri Mutasım Abbas, oy kullandığı fotoğrafını paylaştı.
Mutasım Abbas, 13. cumhurbaşkanının belirleneceği yarışta Erdoğan'a destek verdiğini belirtti.
Abbas, Twitter'daki paylaşımında "Lider Recep Tayyip Erdoğan birlikte. Barışta da savaşta da sizinleyiz sayın başkan. Halkımıza ve devrimimize yardım edenlerle, batıla karşı hakla, karanlığa, ırkçılığa ve Nazizm'e karşı medeni İslam'la" ifadelerine yer verdi.
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Mutasım Abbas'ın lideri olduğu Mutasım milisleri, Daha sonra yeniden düzenlenerek Özgür Suriye Ordusu yerine Suriye Milli Ordusu adını aldı. Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyor.
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