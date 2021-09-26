Müzisyen Alan Lancaster hayatını kaybetti
İngiliz rock grubu Status Qou’nun müzisyenlerinden Alan Lancaster, 72 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz rock grubu Status Qou’nun kurucularından Alan Lancaster, 72 yaşında Avustralya’nın Sydney kentinde hayatını kaybetti. Müzisyenin, uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ettiği bildirildi.
Lancaster'ın yakın arkadaşı Craig Bennett, ölüm haberini Facebook'tan doğruladı. Bennett şunları söyledi:
“Gitar tanrısı ve ikonik grup Status Quo'nun kurucu üyesi Alan Lancaster'ın vefatını duyurmaktan dolayı üzgünüm, MS hastası olmasına ve hareketliliğiyle ilgili sorunları olmasına rağmen, Alan son derece başarılı turlara katıldı.”
Lancaster, vokalist Francis Rossi ile Status Quo’yu 1962’de Londra’da kurmuştu.
-The Sun
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