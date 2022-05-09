Myanmar'da etnik grup ile ordu arasında çatışma çıktı
Myanmar'da silahlı grubun, 25 askeri öldürdüğü öne sürüldü.
Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.
Darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF) unsurlarının, 25 Myanmar askerini öldürdüğü iddia edildi.
KNDF unsurları, 7 Mayıs cumartesi günü Kayah eyaletine bağlı Hpruso kasabasında askeri konvoya saldırı düzenledi.
Ordu mensupları ile KNDF unsurları arasında çıkan çatışmada, 25 Myanmar askerinin hayatını kaybettiği ve konvoyda bulunan 4 aracın da imha edildiği öne sürüldü.
KNDF: 25 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
KNDF'den yapılan açıklamada ise yaklaşık 20 araçlık askeri konvoya saldırı düzenlendiği ve 25 askerin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 2 Myanmar askerinin sağ olarak yakalandığı ve çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğu kaydedildi.
Etnik silahlı gruplardan KNDF, Kayah eyaletindeki dağınık silahlı grupların birleşmesi sonucu 31 Mayıs 2021'de kuruldu.
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