Myanmar'da yıkım: Can kaybı yükseliyor

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1644'e, yaralıların sayısının ise 3 bin 408'e çıktığı bildirildi.

Myanmar'da yıkım: Can kaybı yükseliyor
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:34

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1644 kişinin öldüğü, 3 bin 408 kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.


Etiketler: #Myanmar #deprem

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