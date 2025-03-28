Myanmar'da peş peşe şiddetli depremler!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:36

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na (USGS) göre, Myanmar’da art arda 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Sarsıntılar Tayland, Çin ve bölgenin birçok noktasında güçlü bir şekilde hissedildi.

USGS, ilk depremin Myanmar’ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 12:50’de (06:20 GMT) gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise, sarsıntının büyüklüğünü 7.9 olarak ölçtüğünü bildirdi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre depremin etkisi Yunnan eyaletinde de hissedildi. CENC sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölge halkının sarsıntıları yoğun şekilde hissettiğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP, Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’dan yolların çöktüğü ve binalardan tavan parçalarının düştüğü yönünde bilgiler geçti. Şehirde büyük panik yaşandığı kaydedildi.

Komşu ülke Tayland’da da sarsıntılar paniğe yol açtı. Başkent Bangkok’ta halk, yüksek binalardan korkuyla dışarı çıkarken, görgü tanıkları bazı havuzlarda suyun taştığını ve binaların ciddi şekilde sallandığını aktardı.

Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulunurken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.