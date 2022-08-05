Nadir görülen Powassan virüsü: 3 yaşındaki çocuk komşunun havuzuna girdi; kabusu yaşadı

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:08

Yürümeye daha yeni başlayan bir çocuk komşularının havuzuna girdikten sonra hayatının kabusunu yaşadı.

3 yaşındaki Jonny Simoson'ın annesi Jamie, oğlu komşunun havuzunda oynarken sağ omuzunda canlı bir Kene olduğunu gördü. New York Post'a yaşadıklarını anlatan anne keneyi görür görmez bir cımbız yardımı bile kolayca çıkardığını ve oğlunun omuzunda sadece kırmızı bir yumru kaldığını söyledi.

BAŞ AĞRISI, YÜKSEK ATEŞ VE UYKU HALİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, kene çıkarıldıktan sonra başlarda iyi görünen küçük Jonny, iki hafta sonra baş ağrılarından şikayet etmeye başladı. Alışılmadık bir şekilde sürekli uyku halindeydi ve ateşi 39 derecenin altına düşmüyordu.

12 GÜN HASTANEDE KALDI, YOĞUN BAKIMA ALDILAR

2 kez çocuk doktoruna götürülen ancak neden hasta olduğu ortaya çıkmayan Jonny'nin annesi bu kez oğlunu acil servise götürdü. Doktorlar küçük çocuğu önce genel servis daha sonra da pediatrik yoğun bakımda 12 gün boyunca tutup hastalığın nedenini öğrenmeye çalıştılar.

POWASSAN VİRÜSÜNÜ NEDEN OLDUĞU MENİNGOENSEFALİT TEŞKİSİ KOYULDU

Uzun incelemelerden sonra, MRI ve CAT taramalarından geçirilen küçük çocuğa Powassan virüsünün neden olduğu meningoensefalit teşhisi koyuldu.