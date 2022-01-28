Naim Babüroğlu, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini değerlendirdi

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

ABD ve NATO ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna geriliminde dikkatler Washington-Moskova arasındaki trafiğe çevrilirken Türkiye’nin krizdeki konumu da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin “NATO üyeliğinin gereklerini yerine getireceğini” açıklamasını değerlendiren emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, “Türkiye’nin tamamen Rusya’nın karşısında konumlanması çok olası görünmüyor” dedi.

Erdoğan, önceki akşam katıldığı canlı yayında Batı ile Rusya arasında yaşanan Ukrayna odaklı gerilimle ilgili Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana tutum izlemeye devam edeceğini dile getirerek “Rusya’nın Ukrayna’ya silahlı bir saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Zira böyle bir adım, ne Rusya için ne de bölgemiz için akılcı bir hareket olamaz” dedi. Gerilimin silahlı çatışmaya dönüşmemesi için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Rusya’nın güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik diyaloğa da ihtiyaç olduğunu belirtti. “Türkiye, NATO müttefiki olmanın yükümlülüklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bu konuda herhangi bir tereddüde mahal yoktur” ifadelerini kullandı.

"ULUSAL ÇIKARLAR"

Ukrayna krizinde Türkiye’nin izlediği politikayı ve Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Babüroğlu, “Türkiye, NATO üyeliğinden kaynaklı sorumlulukları yerine getireceği mesajını veriyor, NATO üyesi bir ülkenin böyle bir açıklama yapması şaşırtıcı değildir. Diğer taraftan Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da, Kafkasya’da, Karadeniz’de Rusya’yla önemli işbirlikleri ve ulusal çıkarları var. Rusya’yla çeşitli bölgelerde birlikte çalışma zorunluluğu olan Türkiye’nin, Rusya’ya karşı topyekûn NATO’nun yanında yer alması ulusal çıkarlara aykırıdır” dedi. Babüroğlu, “Türkiye’nin tamamen Rusya’nın karşısında bir cephede konumlanması çok olası görünmüyor” diye konuştu.

Almanya’nın da NATO üyesi olmasına karşın krizde Ukrayna’ya destek vermediğine dikkat çeken Babüroğlu, şöyle konuştu: “Türkiye ne topyekûn NATO’nun yanında ne Rusya’nın yanında yer almalıdır. Çünkü Türkiye’nin hem NATO hem ABD hem de Rusya’yla işbirliği var. Evet, Türkiye NATO üyesidir. Fakat NATO üyeliği, NATO’nun alacağı her kararın uygulayıcısı olmayı gerektirmez. Almanya bunun örneğidir. Krizin diplomatik yollardan çözülmesine vurgu yapıyor, Ukrayna’ya silah satmıyor. Türkiye de benzer şekilde eğer varsa Ukrayna’ya silah satışını durduracak bir politika izleyebilir. Çünkü bu gerginlikten en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye bulunmaktadır. Türkiye, burada tarafsız kalmayı başarabilir. İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmayı başaran diplomatik hafızasını da kullanarak bunu başarması mümkündür.”