Endonezya'da namazda kalp krizi geçiren imam secdede hayatını kaybetti
Endonezya’daki Al-Ula Camii’nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii’nde 2 Ocak’ta sabah namazı sırasında cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi. Bahri, secdede vefat etti.
Bahri’nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 4, 2024
İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- MetroPOLL'den AYM anketi!