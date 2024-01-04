Kahramanmaraş’ta korkunç yangın... Baba ile kızı hayatını kaybetti!

Onikişubat ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:34
Kahramanmaraş’ta korkunç yangın... Baba ile kızı hayatını kaybetti!
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve ilkokul öğrencisi kızı Melike Köse hayatını kaybetti.

Yangında dumandan etkilenen ailenin 4 üyesi ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin devam ettiği aktarıldı.


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