Nancy Pelosi: “Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz”
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Tayvan ziyaretinin ardından Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar hakkında, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Pelosi yaptığı konuşmada, “Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik" dedi.
Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi.
Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.
TATBİKATLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Erdoğan talimat verdi