NASA, gezegen savunma testi yapacak

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:15

NASA, Dünya'yı potansiyel asteroid ya da kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma amaçlı teknolojiyi test edecek Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) kapsamında, ilk kez 26 Eylül'de hedeflenen bir asteroidin vurulacağını açıkladı.

NASA'nın yaptığı açıklamada, asteroidin 26 Eylül'de doğu yaz saatiyle 19.14'te vurulmasının planlandığı ve bunun Dünya için hiçbir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

NASA'ya göre bu testle, bir uzay aracının hedef asteroide kendi kendine ulaşabileceği ve yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde kasıtlı olarak onunla çarpışarak yönünü değiştirebileceği kanıtlanacak.

NASA, DART'ın Dünya'ya çarpma tehlikesi oluşturabilecek bir asteroide karşı daha iyi hazırlanmaya yardımcı olacak önemli veriler sağlayacağını bildirdi.