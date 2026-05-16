NASA paylaştı: Mars kaşifi Perseverance’tan Kızıl Gezegen'de büyüleyici özçekim!

16.05.2026 17:47:00
NASA'nın Mars'taki başarılı keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen’deki antik Jezero Krateri'nin sınırlarına ulaşarak büyüleyici bir özçekim gerçekleştirdi. "Lac de Charmes" adı verilen engebeli ve kayalık bölgede çekilen 61 farklı yüksek çözünürlüklü fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen tarihi portre, insanlık adına uzay araştırmalarında yeni bir görsel şölen sundu.

NASA'nın Mars'taki ‘Perseverance’ keşif aracı, antik Jezero Krateri'nin sınırlarında bir özçekim gerçekleştirdi. NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta, 'Perseverance'ın, ‘Lac de Charmes’ adı verilen engebeli bölgede kızıl topraklarla poz verdiği görüldü.

Keşif aracının robotik kolundaki özel bir kamerayla çektiği 61 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen portre, aracın doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Şubat 2021'den bu yana Mars'ta mikroorganizma düzeyinde antik yaşam izleri arayan ‘Perseverance’, bu son yolculuğuyla kraterin en derin ve bilimsel açıdan en değerli sınırlarına ulaşmış oldu.

