NASA şaşkın: Mars’ta ‘gizemli’ kaya bulundu

NASA bilim insanları, Mars yüzeyinde karşılaştıkları bir kayanın gezegene ait olmadığını düşündüren bileşimi nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.

Perseverance Rover’ın Jezero Krateri’nin Vernodden bölgesinde keşfettiği kaya, boyutu ve görünümüyle diğerlerinden ayrıldı.

Yaklaşık 80 cm genişliğindeki kaya, NASA tarafından “Phippsaksla” olarak adlandırıldı.

NASA’nın açıklamasına göre Phippsaksla, bölgedeki düz ve parçalanmış kayalardan farklı olarak “yontulmuş, yüksekçe duran” bir yapıya sahipti. Bu sıra dışı görüntü, bilim ekibinin dikkatini hemen çekti.

Rover’ın SuperCam cihazıyla yapılan analizler, kayanın yüksek miktarda demir ve nikel içerdiğini gösterdi. Bu element kombinasyonu, genellikle sıradan Mars kayalarından ziyade demir-nikel meteorlarında görülüyor.

Bilim insanlarına göre bu tür meteorlar, büyük asteroitlerin çekirdeklerinden kopan yoğun ve metalik yapılı parçalar.

BİR METEOR OLABİLİR

Bu bulgu, Phippsaksla’nın Mars kökenli değil, gezegenin geçmişteki bir meteor çarpması sonucu yüzeye ulaşmış bir parça olabileceğini düşündürüyor.

Mars’ta daha önce de benzer demir-nikel meteorlar bulunmuştu (örneğin 2023’te keşfedilen “Cacao” meteoriti) ancak Perseverance ilk kez bu tür bir metalik taşı kendi keşif alanında görüntüledi.

Kayanın gerçekten bir meteor olup olmadığını doğrulamak için daha kapsamlı testler yapılması gerekiyor. Eğer doğrulanırsa, bu metalik kaya:

Mars’ın erken dönem tarihine,

Güneş Sistemi’nin oluşumuna,

Gezegenler arası madde hareketine

dair önemli bilgiler sunabilir.

Perseverance, son yıllarda Mars’ta dikkat çeken birçok keşfe imza attı. Geçtiğimiz yıl, Rover’ın bulduğu “benekli kayalar”, Mars’ta geçmiş yaşam izlerine dair en güçlü ipuçlarından bazılarını içerebileceği düşüncesiyle bilim camiasında büyük yankı uyandırmıştı.