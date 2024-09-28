'Nasrallah öldürüldü' mesajının ardından... İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama!
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah’ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin geleceğini, Hizbullah liderliğindeki direniş güçleri belirleyecek. Allah’ın izniyle Lübnan, düşmanı pişman edecek" ifadelerini kullandı.
İran dini lideri Hamaney, İsrail'in "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü" açıklamasının ardından ilk kez konuştu:
Hamaney açıklamasında, "Siyonist rejimin iktidardaki terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdükleri canice savaştan ders almadı. Siyonist suçlular bilsinler ki, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapısına bir zarar veremeyecek kadar önemsizler" ifadelerine yer verdi.
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