NATO’da gerilim tırmanıyor: Rutte, Trump’ın tepkisini anlattı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran savaşında NATO müttefiklerinin yeterli destek vermediğini düşündüğünü ve bu nedenle “açıkça hayal kırıklığı yaşadığını” söyledi.

Rutte, Washington’da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından CNN’e konuştu. Görüşmeyi “iki iyi dost arasında açık ve samimi bir diyalog” olarak nitelendiren Rutte, Trump’ın memnuniyetsizliğini anladığını ifade etti.

Buna karşın Avrupa ülkelerinin lojistik destek, hava sahası kullanımı ve üs imkânları gibi alanlarda katkı sunduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt aracılığıyla yapılan açıklamada Trump’ın, NATO müttefiklerinin İran savaşı sırasında “test edildiğini ve başarısız olduğunu” söylediği aktarıldı.

Leavitt'e yöneltilen "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek" yanıtını vermişti.

ÇEKİLME SORUSUNA YANIT YOK

Rutte, Trump’ın NATO’dan çekilme yönünde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Ancak Rutte, Trump’ın görüşmede kendisini dikkatle dinlediğini ve karşılıklı görüş alışverişinin sürdüğünü ifade etti:

“Dediğim gibi, elbette bir hayal kırıklığı var, ama aynı zamanda, neler olup bittiğine dair argümanlarımı da dikkatle dinliyordu.”

Rutte, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünün İran’ın “istikrarsızlaştırıcı etkisini” sınırlama konusunda ABD ile aynı çizgide olduğunu savundu.