NATO, dünyanın en büyük canlı siber tatbikatına başlıyor
NATO, dünyanın en büyük siber tatbikatını düzenliyor. 19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikata Ukraynalı uzmanlar da katılıyor.
NATO, dünyanın en büyük canlı uluslararası siber tatbikatını düzenliyor.
Her yıl yapılan "Kilitli Kalkanlar" tatbikatı, 19-22 Nisan'da Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenecek.
Tatbikata NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim uzmanları katılacak. Bu yılki tatbikatta Ukraynalı uzmanlar da yer alacak.
Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilecek. Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı denenecek.
Tatbikat senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar içinde neler yapılacağı kararlaştırılacak.
Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler iş birliği yapacağı tatbikatta NATO'nun yanı sıra Siemens, Siemens, TalTech, Clarified Security, Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer alacak.
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