NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e 1 yıl daha

NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini bir yıl daha uzatmaya karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:47
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e 1 yıl daha
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NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini bir yıl daha uzatmaya karar verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, 2014 yılından bu yana genel sekreter olarak görev yapan Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması, NATO ülkelerinin Ukrayna savaşı devam ederken yeni bir genel sekreter üzerinde anlaşmaya çalışmak yerine devamlılığı tercih ettiğine işaret etti.

Norveç'in eski başbakanı 64 yaşındaki Stoltenberg'in görev süresi daha önce üç kez uzatılmıştı.


NATO Jens Stoltenberg Görev

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