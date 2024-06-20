NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildi: Rutte'yi destekleyecek

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:18
NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildi: Rutte'yi destekleyecek
Abone Ol google-news

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim’de sona ermesi plalanırken yerine gelecek isim de merakla bekleniyor.

NATO Genel Sekreterliğine aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Iohannis’in kararı başkent Bükreş’te gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından yapıldı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerini bildirdi" denildi.

Romanya’nın Yüksek Savunma Konseyi’nin Iohannis’in adaylıktan çekilmesinin ardından NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi destekleyeceği açıklandı.

NATO’da Genel Sekreter seçimi oy birliği ile alınıyor bu nedenle herhangi bir adayın 32 müttefikin tamamının desteğine ihtiyacı var.


Romanya haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

NATO'dan Çin çıkışı: Avrupa’daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor

NATO'dan Çin çıkışı: Avrupa’daki en büyük silahlı çatışmayı körüklüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı: 'İkinci Dünya Savaşı'nın ardından...'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı: 'İkinci Dünya Savaşı'nın ardından...'
NATO Savunma Bakanları Toplantısı: Hangi konular gündeme gelecek?

NATO Savunma Bakanları Toplantısı: Hangi konular gündeme gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler